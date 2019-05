Provea: Picos de emigración recientes han coincidido con crisis políticas

ND / 23 may 2019.- Provea aseguró en su informe especial más reciente que la migración de venezolanos no se detendrá, “ni se revertirá en el corto ni mediano plazo. Por el contrario, las proyecciones indican que es un fenómeno creciente”, dice el documento.

Reiteran que los picos de emigración coinciden con la crisis política que atraviesa el país:

“Los picos en el flujo de personas provenientes de Venezuela han estado asociados a eventos de carácter político o económico en el país y a cambios en las políticas migratorias de algunos países receptores. De esta manera, es posible identificar incrementos significativos que coinciden con:

• Suspensión del referendo revocatorio – octubre 2016

• Evento de votación de asamblea constituyente – 30 de julio 2017

• Evento de votación presidencial mayo 2018

• Reconversión monetaria y anuncios económicos agosto 2018

• Anuncios y cambios en Ecuador y Perú jul-set 2018" Por otro lado, la organización informó que la atención recibida por parte de los países receptores es "insuficiente", debido a que insisten a someter al emigrante venezolano a múltiples obstáculos burocráticos.

Etiquetas: migracion | PROVEA | Venezuela