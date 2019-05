Prosperi: Nuestra única arma es ejercer el derecho al voto

ND / 30 may 2019 – El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Carlos Prosperi, manifestó que “la delegación de Juan Guaidó en Noruega se mantuvo firme con las tres fases que hemos planteado, el cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres”.



“En Noruega hubo una reunión donde cada quien expuso su realidad, hubo una delegación de Nicolás Maduro, hubo una delegación de Juan Guaidó, ambas delegaciones expresaron que era lo que estamos buscando nosotros como venezolanos, ahí se ratificó cumplir con las tres fases que hemos plantado, el cese de la usurpación, un gobierno de transición y unas elecciones libres. Nosotros lo hemos dicho, debemos repetirlo, aquí nosotros no tenemos las armas, nosotros somos demócratas, nosotros militamos dentro de organizaciones políticas, y la única herramienta que tenemos nosotros como políticos es ejercer el derecho al voto”, afirmó Prosperi a TVVenezuela Noticias.

Para el diputado es esencial que “el ciudadano participe, ya que es el que tiene la herramienta de ejercer el derecho al voto para decidir quién quiere que esté y quien quiere que no esté. Por eso nosotros lo que hemos exigido es que se construya una ruta electoral con reglas de juego claras, con reglas de juego transparente, con un nuevo Consejo Nacional Electoral, con una nueva revisión del Registro Electoral Permanente y una depuración de éste, donde se alejen los puntos rojos de los centros electorales como lo hemos visto, que es un gran ventajismo en los últimos procesos electorales, y por sobre todas las cosas que tengamos una verdadera observación internacional”.

Etiquetas: Carlos Prosperi | Negociaciones en Noruega | Venezuela