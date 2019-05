Primo de Padrino López: “Él tiene en sus manos el poder de cambiar el rumbo del país”

ND / 2 may 2019.- Ernesto Padrino, primo de Vladimir Padrino López, afirmó este jueves que el ministro de Defensa venezolano es “el pilar” en el que se sostiene el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que considera que tiene el poder de cambiar las cosas en el país.

“Mucha gente cree o piensa que el ministro de la Defensa, que es mi primo, es el sustento de un gobierno usurpador, y él no es el sustento, es el pilar de este gobierno usurpador, y eso es algo que mucha gente no entiende, las Fuerzas Armadas las controla él en su totalidad, ya que designa a todo el alto mando militar y a los comandantes de los batallones, y no el usurpador que está en Miraflores”, expresó Ernesto Padrino vía videollamada con la cadena televisiva NTN24.

Ernesto Padrino explicó porque fue que le enviaron ése video directamente a él: “Él tiene en sus manos el poder de cambiar el rumbo del país y por eso nos dirigimos directamente hacia él”.

Recordemos que desde la época de Chávez, a mi primo lo nombraron ‘superministro’, y todos los ministros y poderes en Venezuela dependían de él, y así continúa hasta la actualidad”

El ciudadano, ahora residenciado en la ciudad estadounidense de Miami, afirmó que están seguros de que les llegan sus mensajes, y que hasta ahora no han tenido respuesta, ya que ésta vez fue más familiar y más íntimo en relación a otro video que le enviaron en abril del año 2017, cuando sí obtuvieron respuesta por parte de Padrino López.

El primo del ministro aseveró que tienen “fe de que él en algún momento pueda rectificar”, sin embargo enfatizó en que “ninguna buena persona puede actuar como él está actuando”.

Finalmente, Ernesto Padrino dijo que en su familia no pueden quedarse con las manos cruzadas ante lo que ocurre en Venezuela por el régimen de Maduro, y además sostuvo que creen y apoyan la Operación Libertad de la mano del presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó.

