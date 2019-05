Prevén que remesas terminen superando exportaciones no petroleras en 2019

ND / 16 may 2019.- Las divisas por medio de remesas podrían cerrar el 2019 en $2.000 millones, que podría terminar superando el monto logrado por medio de exportaciones no petroleras, que sería de $3.000 millones, según afirmó este jueves diputado y economista José Guerra.

Guerra precisó que dichas divisas (remesas) no ingresan a cuentas del Estado, porque “no hay confianza, debido a la solicitud de datos o cifras” y que las mismas podrían ser utilizadas con fines políticos y no para el beneficio de la economía del país.

“Cualquier cambio que se haga para eliminar el control cambiario es positivo. El control de cambio fue una máquina de corrupción, una maquina inservible para la economía”, agregó

Etiquetas: divisas | dolares | remesas