Policía británica recluta a joven que rechazaron por ser blanco y heterosexual

Jhoan Meléndez / 31 may 2019.- La policía de Cheshire, un condado del noroeste del Reino Unido, reclutó a Matthew Furlong, un joven de 25 años que anteriormente había sido rechazado por ese mismo cuerpo policial por ser blanco y heterosexual, informó el diario británico The Telegraph

El caso de Furlong ha causado bastante polémica en el Reino Unido, ya que su candidatura fue rechazada, cuando la presentó hace dos años, por su condición sexual y el color de su piel. En ese momento, el cuerpo quería apostar por la diversidad, por lo que el universitario no pudo acceder al puesto que deseaba. El joven ha manifestado la desconfianza que siente a día de hoy hacia el sistema para reclutar que emplea la Policía. También ha afirmado que, durante las entrevistas para acceder a la academia, si hubiera mentido y dicho que era bisexual, habría conseguido su propósito.

“Mi padre ha servido durante más de 20 años en la Policiá de Cheshire y yo siempre había querido seguir sus pasos, desde el colegio. No en cualquier sitio, sino en el lugar donde crecí”, ha afirmado Furlong, según reseñó ABC.

Un tribunal le dio la razón y consideró que los obstáculos puestos al futuro agente respondían a una política discriminatoria. Por su parte, en el programa The Morning, el joven se ha presentado como víctima de la discriminación positiva.

Pulse aquí para saber leer la información completa de ABC

Lea más: Corea del Norte ejecutó a encargados de conversaciones con EEUU

vaya al foro

Etiquetas: discriminación | Matthew Furlong | Reino Unido