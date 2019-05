Pizarro: El Zulia debe tener prioridad en asistencia de ayuda humanitaria

ND / 17 may 2019 – El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Miguel Pizarro, reiteró en que “el estado Zulia debe ser uno de los primeros en recibir la asistencia humanitaria”.

“Esta semana desde la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria solicitamos mediante acuerdo que se declarara al estado Zulia como prioritario en la asistencia y entrega de Ayuda Humanitaria”, informó Pizarro en su cuenta oficial Twitter.

Para el diputado, la región occidental ha sido golpeada por la situación que vive el país, “durante años, desde la Asamblea Nacional hemos denunciado la crisis que golpea al pueblo zuliano. Quienes además desde el pasado 7 de marzo son sometidos a un racionamiento eléctrico de 12 horas que agrava aún más la Emergencia Humanitaria en la región”.

Pizarro explicó que “es por eso que declaramos el estado Zulia como región prioritaria y solicitamos a todos los organismos multilaterales y agencias que participan en la implementación de la ayuda humanitaria a priorizar dicho estado en la entrega de la misma”.

Etiquetas: Asamblea Nacional | ayuda humanitaria | Miguel Pizarro | Venezuela | Zulia | Zulia en emergencia