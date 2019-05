Pizarro desde El Marqués : “Guaidó es un líder que predica con el ejemplo”

Luis Sequera / 1 may 2019.- El diputado Miguel Pizarro dijo este miércoles desde El Marqués ante cientos de venezolanos que atendieron el llamado a marchar de la Asamblea Nacional, que el Jefe del Parlamento, Juan Guaidó, “es un líder que predica con el ejemplo” y aseguró que todo el esfuerzo “valdrá la pena”.

“No solamente es un líder con humildad y carisma como hacía falta, sino que además es un líder que predica con el ejemplo (…) No le pide a nadie que vaya a un sitio donde él no va primero, no pide una valentía que él no tiene, una acción que no es capaz de hacer”, manifestó el parlamentario.

Asimismo, resaltó que los apagones en la nación “nos obligaron a organizarnos mejor”. “No basta con que los dirigentes políticos hagan una parte, aquí todos tenemos una tarea”, dijo.

“Todo este sacrificio va a valer la pena. Sé que estamos viviendo la peor parte de la noche, pero solamente es porque vienen los más hermosos amaneceres”, agregó.

Dip. @Miguel_Pizarro | "Todo este sacrificio va a valer la pena. Se que estamos viviendo la peor parte de la noche, pero solamente es porque vienen los más hermosos amaneceres". #1M #VamosConTodo pic.twitter.com/Gtep290NUV — Asamblea Nacional (@AsambleaVE) 1 de mayo de 2019

"Guaidó es un líder que predica con el ejemplo (…) No le pide a nadie que vaya a un sitio donde él no va primero. Los apagones nos obligaron a organizarnos mejor, no basta con que los dirigentes políticos hagan una parte, aquí todos tenemos una tarea", dijo @Miguel_Pizarro . pic.twitter.com/aYDNKe6oEU — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 1 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: El Marqués | Juan Guaidó | marcha 1M | Miguel Pizarro