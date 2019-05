Petroguía: China reemplaza petróleo de Venezuela por el de Irak y EEUU opta por el de Rusia

ND / 29 may 2019 – El reporte del mes de abril de la Agencia Internacional de Energía detalló que no sólo Estados Unidos ha reemplazado el suministro de crudo venezolano, sino que China, y hasta Corea del Sur, han tenido que tomar la misma decisión debido a los problemas que ha tenido Pdvsa para concretar sus despachos, según reseña Petroguía.



“Hubo una fuerte demanda de crudo iraquí por parte de coreanos y chinos, en particular Basra Heavy, ya que los refinadores buscan reemplazar los barriles de Venezuela”, señala el reporte de la EIA con respecto al comportamiento de los países asiáticos.

En el caso de Estados Unidos se destaca el vacío que dejo Venezuela en ese mercado en primer lugar ha sido ocupado por Canadá y Rusia.

Etiquetas: China | EEUU | petroleo venezolano | Venezuela