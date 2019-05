Personas caminan por el puente Simón Bolívar a oscuras tras registrarse un apagón

Jhoan Meléndez / 7 may 2019.- Un apagón de esta noche en San Antonio del Táchira, ha provocado que las personas en el municipio Bolívar tengan que cruzar el puente internacional Simón Bolívar a oscuras.

“Aquí se forma una balacera y uno no tiene para dónde agarrar. Uno no sabe absolutamente nada en esta oscuridad, y así igual está pasando la gente por las trochas por esta oscuridad”, indicó una ciudadana en información difundida por @TeLoCuentoNews.

El pasado mes de abril Corpoelec anunció un plan de racionamiento eléctrico el cual dejará sin el servicio público a la entidad tachirense por doce horas diarias.

#7May #Venezuela A oscuras deben caminar las personas por el puente internacional Simón Bolívar, debido al apagón que se registra esta noche en San Antonio del Táchira, municipio Bolívar. #Frontera. Vía @lorearraiz pic.twitter.com/oenwmmKNPt — Te Lo Cuento News (@TeLoCuentoNews) 8 de mayo de 2019

Etiquetas: apagon | Puente Simón Bolívar | Táchira