Permanecen 51 personas detenidas en Lara por protestas del 30-A al 1-M

Luis Sequera / 3 may 2019.- La periodista Keren Torres Bravo informó que en el estado Lara permanecen 51 personas detenidas durante las protestas del 30 de abril al 1 de mayo.

Rosario Vargas, pariente de dos de los detenidos, denunció que no le han permitido ver s su hermana y sobrino, quienes se encuentran en el Destacamento 121 de la GN.

“A mi hermana le bajo la menstruación, esta manchada, no le han dado permiso para cambiarse, dicen que no tienen derecho de nada. Ellos no son criminales, son personas que están defendiendo la patria, porque estamos cansado de este gobierno. ¡No queremos más nada con este gobierno!”, manifestó.

El hijo de Neddys Martínez también fue detenido en la protesta del 1 de mayo. “Nos parece muy injusto de que los colectivos que agarraron con arma en mano, que dispararon a los policías ¿Por qué si los sueltan?”, se preguntó la señora.

Por otra parte la periodista señaló que a las 6:20 pm se lleva a cabo la audiencia de los trabajadores detenidos de la cementera de Lara, quienes protestaban por mejoras salariales el 1 de mayo.

Los trabajadores exhortaron a la gobernadora Carmen Meléndez a que “bajo sus acciones” intervenga para lograr la liberación de este grupo de trabajadores que se encuentra detenidos en el Destacamento 47 de la GN.

Etiquetas: detenidos | Lara | protestas