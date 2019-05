Periodista venezolano detenido en Trinidad y Tobago: “Te detienen por hacer nada”

Jhoan Meléndez / 23 may 2019.- Francisco Marín, periodista venezolano detenido junto a otro grupo de venezolanos en Trinidad y Tobago esta semana, relató su experiencia en esa isla.

Marín denunció que fue detenido a pesar de haber entrado legalmente a la isla y tener un documento de refugiado “que no le importó a las autoridades”. “Me llevaron a una prisión donde compartí por cuatro días con nacionales de acá, algunos venezolanos que no solo estaban detenidos por asuntos migratorios sino también por otros delitos como posesión de armas”, indicó en entrevista a TV Venezuela.

Marín aseguró que además que “te detienen por hacer nada. En Trinidad y Tobago no hay un documento para el migrante que los permita transitar en el país y quizás ese sea un motivo de detención”.

En ese sentido contó que durmió en unas piezas de cemento “usando mi zapato como almohadas… No me daban ningún tipo de respuestas claras. No sabía si estaba ahí por ser venezolano”.

Marín además precisó que otros venezolanos también estaban detenidos y las autoridades de migración se vieron en la obligación de liberarlos “por no haber espacio en las celdas”, pues se hallaban “como en unos galpones”.

Por último le envió un mensaje al primer ministro de esa nación, Keith Rowley, para que “le brinde oportunidades verdaderas a los migrantes venezolanos y finalmente reconozca al presidente Juan Guaidó como lo que es y desconozca a Nicolás Maduro”.

