Periodista Nick Casey del NYT, vetado en Venezuela, abandona Colombia tras recibir amenazas

Nayrobis Rodríguez / foto: Zona Cero / 20 may 2019.- Nicholas Casey, periodista jefe del equipo de The New York Times en la región andina, abandonó Colombia, lugar donde residía desde los últimos meses para realiza labores periodísticas; luego de recibir amenazas tras la publicación de un trabajo de investigación que reveló cómo el Ejército Colombiano solicitaba duplicar número de criminales y guerrilleros muertos o capturados.

Casey, quien en octubre de 2016 fue vetado de Venezuela, luego de que las autoridades migratorias le negaran el acceso al país en el que ejercía como corresponsal de NYT, aseguró al diario El Tiempo de Colombia que optó por salir de ese país tras ataques y acusaciones falsas por parte de congresistas y políticos locales, que iniciaron en las últimas 24 horas.

La investigación de Casey en Colombia apunta a una reedición de los denominados “falsos positivos”, como se le conoce a un escándalo de ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas públicas entre 2002 y 2008. Cuando laboraba en Venezuela, el periodista fue atacado desde plataformas digitales informativas de tendencia oficialista luego de publicar reportajes sobre la crisis social y política.

