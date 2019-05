Pedro Pablo Fernández: Negociaciones en Noruega tomarán su tiempo

Jhoan Meléndez / 29 may 2019.- El director del Centro de Políticas Públicas, Pedro Pablo Fernández, indicó que las negociaciones que se llevan a cabo entre la oposición y el oficialismo en Oslo, Noruega, “tomarán su tiempo” debido a que no se llegó a un acuerdo en las conversaciones de hoy.

“El resultado es que no han llegado a un acuerdo las partes, eso es lo más que podemos aspirar por ahora, esto va a tomar un tiempo por múltiples razones, no va a ser una negociación fácil”, indicó Fernández a Unión Radio.

En ese sentido explicó que solo un proceso de negociación canalizará el “agudo conflicto político” entre ambas partes a un bienestar social.

“Siempre que han habido transiciones de conflictos de gobierno que han terminado bien, han terminado por procesos de negociación” , dijo.

Ante esto Fernández pidió que chavismo y oposición “unan esfuerzos” para establecer acuerdos internacionales de ayuda humanitaria y un proceso electoral para así resolver la situación.

Por otro lado dijo que el único que tiene el poder de sacar a Maduro son las Fuerzas Armadas. “Puede ser la Fuerza Armada Nacional o una extranjera. A la FAN se les ha apelado desde 2014 cuando se llamó a la salida en las manifestaciones de calle y desde entonces se les ha pedido mucha veces… Nada nos hace suponer entonces que eso nos va a dar resultado mañana”, señaló Fernández.

Por último enfatizó que Venezuela necesita a la comunidad internacional “con seriedad y firmeza, que nos ayude a encontrar una solución porque una cosa que habido en los países que se han resuelto los problemas es que habido una comunidad internacional muy activa”.

Lea más: Maduro dice que apuesta por los “diálogos de paz” en Oslo

vaya al foro

Etiquetas: diálogo | NOruega | Pedro Pablo Fernández