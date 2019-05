El culto a Maduro

El culto a Maduro que viene creciendo exponencialmente en todos los actos y manifestaciones del régimen, constituye otra forma de dominación que utiliza el gobierno para subyugar a los sectores más vulnerables y desvalidos de la sociedad venezolana. Es un proceso de adoctrinamiento paralelo que pretende construir una épica en torno a su figura, al tiempo que concienzudamente trata de destruir el pasado histórico de Venezuela.

Maduro esparce por doquier la semilla de su propia deificación mediante un pertinaz, tosco pero eficiente sistema, que funciona en parte debido a que se ha adjudicado personalmente la tarea de establecerlo y que cuenta para tal empeño con el aparato del Estado y con el incondicional apoyo, la estupidez, la insensibilidad, la corrupción y la vergonzante genuflexión de los cortesanos jefes militares y de dirigentes civiles pertenecientes a las organizaciones que acompañan al régimen en la destrucción acelerada de nuestro país. En los recientes eventos militares y civiles que se han realizado por instrucciones y amparo del gobierno, se ha hecho evidente tan ultrajante plan.

Maduro, al arroparse con el engañoso manto del altruismo para mostrarse implacable con los supuestos enemigos de su causa como un acto de lealtad con el pueblo, cree que se garantiza la sumisión a su liderazgo. Sabe que el desarrollo del culto a la personalidad es una forma de dominación. Se vale de una retórica rimbombante y falaz en la cual no falta la autocompasión y la agresión a sus adversarios , sino que también se presenta como un trágico héroe que enfrenta a un enemigo colosal al que supuestamente está llamado a combatir por voluntad de designios divinos.

Maduro, se vende como el líder de una revolución reivindicadora que le demanda se convierta en dictador dotado de autoridad omnímoda y que concentre, en sí mismo, lealtad y obediencia absolutas. En este modelo de exaltación del culto a la personalidad, la desinformación y la opacidad de la gestión de gobierno ocupan un lugar preponderante. La verdad es la más grave amenaza a ese propósito.

El miedo es otro componente de este infamante proyecto. Mediante el miedo, se edifica el culto a Maduro. Por ello, muchas personas no se atreven ni siquiera a pensar. La falta de autocensura de los asalariados del gobierno es otra característica; jamás se oye alguna crítica al régimen de parte del funcionariado a su servicio. Asimismo, Maduro no ha tenido escrúpulos para usar a altos oficiales militares para reforzar el culto a su persona por parte de la Fuerza Armada. Para lograr todo esto, ha creado un ambiente de terror que paraliza y neutraliza a sus colaboradores, le gana la adulancia de ciertos grupos de la clase media y la devoción de los sectores más humildes y vulnerables. Tiene el poder absoluto y éste no puede ser desafiado so pena de ser tildado de traidor y sometido a toda clase de desafueros.

La pretendida simbiosis del culto a Maduro y la lucha de clases forman parte del plan de subyugación de los venezolanos. La visión liberal del manejo de la economía le molesta. No soporta que la vía capitalista sea de éxito y que su modelo haya resultado un verdadero desastre. Se siente dolido cada vez que los hechos reales demuestran su incompetencia como gobernante y por ello necesita reforzar considerablemente su autoridad, para lo cual su propia deificación resulta imprescindible. Por eso trata de mimetizar su figura con la del Estado: Si él es amenazado, la Patria también lo está. Si deja de gobernar, el país sería ingobernable.

Afortunadamente, el pueblo ya no atiende el llamado vocinglero de este ególatra demencial y con su voluntad de cambio, impondrá y defenderá la vigencia de una mejor opción para su futuro y el de los suyos.

