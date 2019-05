Panamá suspendió proclamación de presidente electo Laurentino Cortizo

ND / 9 may 2019 – La información la dio a conocer este jueves la Junta Nacional de Escrutinio de Panamá (JNE) quien reiteró en que no habrá proclamación de presidente electo hasta que no se escruten todas las actas.



Recordemos que el pasado domingo Laurentino Cortizo se impuso tras un resultado sumamente cerrado y con una diferencia del 2% de los votos sobre su más cercano contendiente, Rómulo Roux, que lo proclamaron como el virtual ganador de las elecciones presidenciales por parte del Tribunal Electoral.

Cortizo lideraba hasta ahora el conteo con 643,590 votos, y le seguía Rómulo Roux con 598,772 sufragios y Ricardo Lombana con 368,382.

La JNE reiteró en un comunicado de prensa que aún faltan por recibirse las actas de los circuitos electorales 12-1 de la Comarca Nabe Buglé y 1-1 de Bocas del Toro.

