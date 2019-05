El País: Murió el ex vicepresidente español Alfredo Pérez Rubalcaba

ND / 10 may 2019.- El ex secretario general del PSOE y ex vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba ha fallecido este viernes en el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda (Madrid) como consecuencia de un infarto cerebral.

Pérez Rubalcaba fue parte del Gobierno del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero ocupando diversos cargos durante su mandato, entre ellos: portavoz del grupo parlamentario socialista (2004-2006), ministro del Interior (2006-2011) y vicepresidente y portavoz desde finales de octubre de 2010 y julio de 2011.

Ademas fue diputado en seis legislaturas y previo al Gobierno de Zapatero fue ministro de Educación y Ciencia (1992-1993) y ministro de la Presidencia (1993-1996) ademas es considerado como uno de los responsables del fin del grupo terrorista ETA, según reseña de El País de España.

Etiquetas: Alfredo Pérez Rubalcaba | España | PSOE