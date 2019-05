Padrino López: Nosotros no queremos guerra con nadie

ND / 28 may 2019 – El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que “lograran la victoria al bloqueo que le tienen a la fuerza Armada y a toda Venezuela”.

“Si el asunto es contra el presidente Nicolás Maduro, si el asunto es personal, si el asunto es contra nosotros, bienvenidas todas las sanciones, pero es un acto de irresponsabilidad y un acto criminal negarle la comida y las medicinas a un pueblo”, afirmó Padrino López.

El general se excusó sobre la muerte de los infantes en el hospital JM de los Ríos, “ya hemos visto por allí como se han suspendido por medio del bloqueo, órdenes de pago emitidas por el gobierno nacional, para trasplantes de médula entre otras ramas de la medicina, es triste pero han muerto muchos inocentes gracias a la maldad del imperio”.

“En la medida que nosotros vayamos venciendo el bloqueo, vayamos maniobrando el bloqueo, que no solamente es con la FANB, es un bloqueo criminal contra el pueblo de Venezuela estaremos logrando la Victoria de esta Batalla”, aseveró.

Padrino López señaló que no buscan un conflicto con ninguna nación, “nosotros no queremos guerra con nadie, nosotros en medio de las dificultades, crecemos más, mientras más daño, más muerte y más hambre, ustedes produzcan en Venezuela, la indignación y la fortaleza de estos soldados crecerá, así que no se equivoquen”.

Las declaraciones de Vladimir Padrino López llegaron en una jornada de entrega de baterías y cauchos a unidades de la Fuerza Armada.

Etiquetas: Fuerza Armada | Venezuela | Vladimir Padrino López