Padre de Requesens: La audiencia se suspende porque el Sebin no hizo el traslado

ND/ 6 may 2019.- El padre de Juan Requesens declaró este lunes que la audiencia de su hijo fue –nuevamente- suspendida porque el Servicio Nacional de Inteligencia no realizó el traslado del diputado.

“No ha habido traslado hasta ahora siendo una audiencia programada para las 10 de la mañana, esperaremos aquí, pero la información que tenemos es que no va haber traslado desde el Helicoide. Van a aplicar lo mismo que el jueves pasado que no hubo traslado”, dijo en Vivo Play.

“La vez pasada la calle estaba cerrada y hoy también, esto afecta el libre tránsito. Están perjudicando a los comerciantes, porque no hay acceso a los negocios. Esto es una violación a de los derechos fundamentales y de la Constitución. Más adelante tendrán que responder por eso”, señaló sobre el cierre del paso al Palacio de Justicia.

La hermana del diputado, Rafaela Requesens, también se quejó de la situación en Twitter. “Sin razón alguna razón ni información, hoy otra vez al SEBIN no le da la gana de hacer el traslado de mi hermano y los otros presos políticos al Palacio de Justicia. Si quieren cansarnos, están equivocados. ¡Aquí vamos a seguir!”

Por otro lado, el abogado del diputado, Joel García, enfatizó que “El traslado del diputado Juan Requesens a tribunales para la continuación de la audiencia preliminar no se ha realizado. Esperamos no sea diferida nuevamente por este motivo”.

Etiquetas: audiencia | Juan Requesens | Sebin