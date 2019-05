Padre de niño del JM de los Ríos: El futuro del país muere antes de nacer

Oleg Kostko / 27 may 2019.- Un grupo de padres de los niños que se encuentran internados en el Hospital JM de los Ríos denunciaron el mal estado en el que se encontraría el recinto médico además de que éste también es afectado por la falta de insumos.

“Mi hija tiene problemas de LLA (Leucemia), tengo 9 meses con mi niña en tratamiento, gracias a Dios he podido conseguirle tratamientos y tengo ayuda, aquí en el hospital si estamos realmente fregados primero porque me le están suspendiendo las quimios a la niña porque no hay aire acondicionado en la zona de hematología, hay muchas bacterias en el hospital también, es un descontrol con la comida, con todo y estamos en un caos”, denunció un padre con su hija en brazos a TVVenezuela.

Agrego que hay niños que han muerto por falta de quimioterapia. “No hay medicamentos y lo que tiene que haber al momento de necesitarlo tampoco lo hay. Muchos de los niños que han fallecido son por la falta de quimioterapia”.

Sobre el caso de su hija detallo que si bien ha logrado conseguir varios de los tratamientos la aplicación de estos le ha sido cancelados por los problemas en el referido hospital. “Es la segunda quimio que me le quitan a la niña porque en el hospital no tienen aire acondicionado, ni cómo hacer las quimios ni realmente está en condiciones para atender a los niños”

“Mi situación ha sido fuerte porque he tenido que buscar sangre, plaquetas, medicinas, ¿Cómo es posible que no haya ni para hacer una hematología en el hospital? (…) el futuro de Venezuela antes de nacer ya se está muriendo”, lamentó el padre.

Una madre que se encontraba en dicha manifestación criticó a Maduro por negar la crisis al tiempo en que dijo que ninguno de los padres de los niños allí hospitalizados querían que sus hijos murieran. “Nosotros no queremos que nuestros hijos mueran y por una bacteria, ¿y él no lo ve? Y dice que todo está bien, no está bien señor presidente, usted no sufre porque tiene a toda su familia afuera, usted no come con caja Clap ni compra nada de eso”.

Lea más: Protestaron en Maracaibo tras apagón de más de 18 horas

#27May Trabajadores de la salud y familiares de pacientes del hospital JM de los Ríos, protestan este lunes por el fallecimiento de 4 niños que requerían trasplante de médula ósea. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/gs8VQTGYXi — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

#27May "No hay medicamentos y lo que tiene que haber al momento de necesitarlo tampoco lo hay. Muchos de los niños que han fallecido es por la falta de quimioterapia", afirmó padre de una paciente del hospital JM de los Ríos. Conéctate en #TVVenezuela por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/7SMxNwkAxR — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

#27May Padre de una paciente del hospital JM de los Ríos, asegura que en el hospital JM de los Ríos no hay para realizar hematologías, por lo que ha tenido que recorrer otros centros de salud en busca de los insumos que requiere su hija. #TVVenezuela por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/uiON6BcXVs — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

#27May "Cómo se van a ir de la noche a la mañana, es injusto. Nosotros no queremos que nuestros hijos mueran. Presidente nada está bien, usted no sufre porque tiene a su familia afuera", expresó madre de una paciente del JM de los Ríos. #TVVenezuela por: https://t.co/bmZjHf3BzQ pic.twitter.com/0XAfvKTxxG — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Hospital JM de los Ríos | JM. de Los Rios | niños | Venezuela