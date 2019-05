Padre de Leopoldo López: Defenderé los DDHH de los venezolanos

Oleg Kostko / 27 may 2019.- El europdiputado electo y padre del dirigente opositor Leopoldo López, Leopoldo López Gil, aseguró este lunes que trabajará en la referida institución para ver que los derechos humanos de los venezolanos sean respetados.

“El Parlamento Europeo trabaja repartido en diferentes comisiones, de Finanzas, de Política, Electorales, etc. Pero sin duda alguna yo estaré en la que tiene que ver con derechos humanos. Esa fue mi bandera durante los días de campaña, no solo por los casos que se han presentado en Venezuela, sino por otros países que necesitan apoyo para la defensa de sus derechos, como Cuba, como Nicaragua. Para mí es muy importante, por ejemplo, la libertad de expresión, y he tratado de defenderla”, dijo López Mendoza en declaraciones dadas en exclusiva a El Nacional.

Pulse aquí para leer la nota completa en El Nacional

Lea más: Recuerdan en redes sociales a RCTV a 12 años de su cierre

vaya al foro

Etiquetas: derechos humanos | Europarlamento | Leopoldo López | Leopoldo López Gil | Venezuela