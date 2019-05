Pacientes en el país esperan por un “milagro” para curar la leucemia

Eili Córdova / Foto: TVVenezuela / 21 may 2019.- Cientos de pacientes en Venezuela esperan por trasplante de médula para curar la leucemia. En el país la crisis de salud se agrava cada día más y desde el año 2017 no se realiza este procedimiento, debido a la falta de subsidios por parte del gobierno.

En un reportaje hecho por TV Venezuela cuentan la historia de Robert Arredondo, un niño de 7 años que padece de leucemia linfoblástica y que espera por un trasplante para salvar su vida.

“Esto es una lucha porque es más fuerte, pensaba que iba a terminar y no es así. Me preguntó (el niño) que por qué la leucemia había vuelto. Yo le dije que íbamos a comenzar de nuevo y que se le iba a volver al cabello y respondió “mami si apenas me está creciendo”, expresó Geraldine Labrador, madre del pequeño.

Única cura

“Las doctoras de Hospital JM de Los Ríos le informaron a la familia que la única cura es un trasplante de médula. Procedimiento que no se hace en el país desde el año 2017 por la falta de recursos. En Venezuela solo hay dos hospitales que realizan el procedimiento el Hospital Central de Valencia y el Hospital de Clínicas Caracas, pero la familia no tiene los recursos para costear el tratamiento”, explicaron en el reportaje.

Por otra parte, la otra opción para la familia era viajar para Italia para que le realizarán el procedimiento al niño, sin embargo, desde el 2018 el gobierno rompió este convenio, alegando que la causa son las sanciones a Citgo.

“Yo no creo eso. Ellos como entes gubernamentales fallaron en todo esto. De ellos es la culpa por descuidar el sistema de salud y nosotros estamos pagando por eso”, dijo Labrador.

“El miedo de perderlo es grande ha sufrido mucho, ha padecido mucho”, finalizó la mamá del niño.

