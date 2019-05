Pablo Zambrano: En hospitales abundan cadáveres por irresponsabilidad del Gobierno

Nayrobis Rodríguez / foto: @vpitv / 29 may 2019.- El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano, aseguró este miércoles que en los hospitales públicos del país “lo que se ve son cadáveres”, y aseveró que esta situación es consecuencia de una irresponsabilidad gubernamental.

Durante una protesta en la que trabajadores del sector salud marcharon hasta la sede de la Cruz Roja en Caracas, para denunciar la situación ocurrida en el Hospital “J.M. de los Ríos”, en el que murieron seis niños pacientes con cáncer en espera de trasplante; Zambrano advirtió que no solo se trata del deceso de infantes sino también de adultos mayores por enfermedades simples.

“Hemos visto que el Gobierno y quienes ostentan el poder no le han buscado solución y esto ha causado muerte y no solo de niños (…) Todos los días hay muertes en nuestros centros de salud, los adultos mayores mueren por un ACV simple, tu llegas a un hospital y lo que ves son cadáveres pasando por el hecho de que no hay responsabilidad por parte del Gobierno”, sentenció.

El sindicalista deploró que los funcionarios de Nicolás Maduro aleguen que la situación de crisis sanitaria sea causada por el bloqueo y sanciones emanadas desde Estados Unidos. “Ahora dicen que es supuestamente por el bloqueo, pero vemos otros gastos que no solo los uniformes de los militares, sino que hacen grandes gastos de publicidad”, destacó a través de una transmisión del canal TV Venezuela.

Etiquetas: hospitales | J.M. de los Ríos | Pablo Zambrano