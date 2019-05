OVP: el 80% de las cárceles están controladas por pranes

Nayrobis Rodríguez / 9 May 2019.- Humberto Prado, director de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) aseveró que el 80% de las cárceles del país están controladas por pranes o delincuencia organizada, bajo el aval del Estado venezolano.

Durante una entrevista en el programa Noticias en Vivo, del canal digital TV Venezuela, Prado señaló que se trata de una “metodología que tiene el Estado con las bandas organizadas” a quienes le delegan el orden dentro de las prisiones, que los pranes impondrían a través de la pena de muerte con las armas que ingresan a los penales. “Eso está institucionalizado y no puedes resolver un problema si no aceptas que tienes un problema”, dijo.

El vocero de OVP indicó que las cárceles del país no tienen una política criminal que por la defensa de los Derechos Humanos de los reclusos y que asegure que cuando abandonen el recinto, salgan con valores distintos a los que ingresaron. “Lo que trae como consecuencia que no se aplique ese tipo de políticas que haya ocio, hacinamiento, muertes dentro de las cárceles. La gente se muere de desnutrición, hepatitis, sida, salmonella, lamentablemente no hay una política de respeto”, manifestó.

Destacó que, tras veinte años de gestión gubernamental y la aplicación fallida del Plan Cayapa Judicial, no resuelve el problema de retardo procesal que afecta al 75% de la población carcelaria, a quienes se les vulneran derechos.

“También está el tema de las bandas organizadas dentro del país, conocidas como pranes, que es la aceptación por parte del Gobierno a trabajar con la delincuencia organizada. Donde el Estado cede su responsabilidad dentro de las cárceles, para que sean estas bandas quienes le cobren una cuota semanalmente a los familiares de los presos para que estos sigan teniendo vida dentro de las cárceles y a veces, si ellos no quieren, no los dejan salir a tribunales y el estado debe mediar con ellos”, explicó.

#9May @HUMBERTOPRADOS: El 80% de las cárceles están controladas por pranes, lamentablemente eso es una metodología que tiene el Estado con las bandas organizadas donde ellos no pueden poner orden y son los pranes con la pena de muerte que lo imponen. Por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/Q4uWk5cYyW — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 9 de mayo de 2019

Etiquetas: cárceles | Humberto Prado | Observatorio Venezolano de Prisiones | OVP | pranes