ONG exige que se retome publicación de estadísticas epidemiológicas

ND / 29 may 2019 – La organización de derechos sociales, Convite AC, exigió que se retome en el país la publicación de estadísticas epidemiológicas para que “de esta manera se activen respuestas epidemiológicas tempranas”.



“EXIGIMOS que así como se publicaron las estadísticas macroeconómicas del BCV, se publiquen nuevamente las estadísticas epidemiológicas, es un insumo que permite activar respuestas epidemiológicas tempranas #BoletínEpidemiológicoYA”, escribió la cuenta oficial Twitter de Convite.

“Ocultar información epidemiológica no alivia el sarampión, no quita los retorcijones de la diarrea, no cura la hepatitis A, no quita la piquiña de la escabiosis y no mitiga la cefalea del dengue #BoletínEpidemiológicoYA”, posteó la cuenta Twitter El guaro del politólogo Luis Francisco Cabezas.

Lea más: Guaidó designó equipo de emergencia para atender crisis en el JM de los Ríos

EXIGIMOS que así como se publicaron las estadísticas macroeconómicas del BCV, se publiquen nuevamente las estadísticas epidemiológicas, es un insumo que permite activar respuestas epidemiológicas tempranas #BoletínEpidemiológicoYA pic.twitter.com/cbKcVM6Lel — Convite A.C (@conviteac) 30 de mayo de 2019

Ocultar información epidemiológica no alivia el sarampión, no quita los retorcijones de la diarrea, no cura la hepatitis A, no quita la piquiña de la escabiosis y no mitiga la cefalea del dengue #BoletínEpidemiológicoYA https://t.co/hVLpgnWcYi — El guaro (@luisfcocabezas) 30 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Convite | Estadísticas epidemiológicas | Veneuela