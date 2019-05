Omar Barboza: El liderazgo de la oposición está “más claro que nunca”

Luis Sequera / 29 may 2019.- El diputado por el estado Zulia, Omar Barboza, manifestó este miércoles que la oposición “no va a ir a perder tiempo” en Noruega y aseguró que conocen “muy bien” las “maniobras dilatorias” del régimen de Nicolás Maduro para confundir a la población.

“Venezuela no tiene tiempo que perder, no vamos a ir a Noruega a perder el tiempo ya conocemos las artimañas para dividir que el gobierno ha aplicado en otras oportunidades, esto no va a ocurrir. Esta crisis es tan grave que no nos vamos a poner en manos de unos políticos o de alguien que está en Miraflores, es en manos del pueblo de Venezuela y para eso tiene que haber unas elecciones libres que es el final de la lucha que tenemos”, dijo Barboza.

Aseguró que el liderazgo de la oposición está más claro que nunca, y lo tienen Juan Guaidó presidente encargado nombrado por la Asamblea Nacional. “Los que están representando a la oposición venezolana en Noruega, van totalmente unidos y bajo la dirección del presidente Guaidó”, añadió.

Agregó que son excusas del gobierno que no tienen como explicar porque no han cumplido todo lo que prometieron en los diálogos que se hicieron en el pasado. “Yo participe en el primero en abril de 2014. En esa oportunidad le dije a Rafael Ramírez, delante de Maduro, que si no rectificaban el rumbo de la política económica íbamos a llegar a lo que estamos ahora, en ese momento la inflación había llegado a 16 por ciento. Por no hacer caso y seguir en la corrupción, ahora tienen a Venezuela en esta tragedia”.

Sobre el anuncio de adelanto de las elecciones parlamentaria Barboza indicó que primero el TSJ es un Bufete del gobierno que solo responde a sus intereses. Por otra parte, esa es una forma de Nicolás Maduro de evadir lo que el pueblo quiere, unas elecciones presidenciales libres y transparentes, con un CNE diferente y neutral.

“Tenemos un gobierno que ni lava ni presta la batea”

Para el legislador Barboza, la situación del país es de un gran colapso institucional y de una gravísima crisis humanitaria sin precedentes, por lo que la Asamblea Nacional y todos los demócratas debemos seguir en la lucha por un cambio de gobierno que permita la Venezuela que todos merecen.

Acotó que Venezuela puede ser una gran nación que tiene futuro, recursos naturales y humanos calificados como para poder rescatarla de esta crisis y llevarla hacia el mundo moderno, las nuevas tecnologías y el conocimiento. “A pesar de la situación gravísima que vivimos creo que no debemos abandonar la lucha, resistir, mantenernos en esta gesta de rescatar la libertad y la Venezuela que todos queremos”.

Subrayó que la solución de fondo para los problemas que enfrentan los venezolanos tiene como precondición el cambio político, dijo durante el programa La Entrevista que transmite el Noticiero Venevisión. “Tenemos un gobierno que ni lava ni presta la batea. Se ha querido traer la ayuda humanitaria, soluciones parciales para solventar un poco la situación y no lo permiten”.

Dijo que la ayuda humanitaria que han donado los países, por ejemplo, en Curazao, se está perdiendo, como fórmulas lácteas, medicinas y otros, porque el régimen de Maduro si no las traen y manejan con su objetivo político sectario, que nadie las traiga.

“Llegamos a la conclusión de que solamente a través del cambio político es posible una solución de fondo. Mientras tanto hay muchos equipos trabajando y sectores privados también en ayudar a la gente en lo que se puede, pero es insuficiente para el tamaño de la crisis”.

Sobre el caso de la muerte de los niños en el Hospital JM de los Ríos condenó que el régimen engañe al pueblo de Venezuela, porque lo que esta sucediendo en los hospitales y en materia de salud es por las malas políticas de salud.

“El mismo día que Nicolás Maduro responsabilizó a la oposición por la muerte de los niños del JM de los Ríos, anunció una inversión de 49 millones de euros para comprara uniformes y armas militares, cuando el programa del JM de los Ríos de trasplante de médula ósea, está paralizado porque hay una deuda del gobierno de 3 millones de euros con el gobierno italiano, no hay los euros para los trasplantes de médula, pero si hay para comprara uniformes militares y armas, esto no se lo cree nadie”.

Aseguró que la crisis comenzó desde el 2013, la caída de la producción, y que se ha agravado desde hace varios años. Exhortó a la población a luchar y seguir al frente por el cambio. “Tenemos que ser sinceros, no podemos caer en la política mentirosa del gobierno. Si no hay un cambio político no hay solución a los problemas que están afectado la calidad de vida de los venezolanos”.

vaya al foro

Etiquetas: AN | crisis politica | Diálogo en Noruega | Omar Barboza