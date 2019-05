Olivares: Venezuela es el país de Latinoamérica con mayor índice de mortalidad por Leucemia

ND / 27 may 2019 – El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Manuel Olivares, expresó desde Argentina, donde presentó el Plan País, que “Venezuela pasó de ser el país de menor tasa de mortalidad infantil por Leucemia a ser el de mayor tasa en el continente”.

“Hay un tema hoy en nuestro país que nos tiene a todos conmovidos y enmutados, sobre todo a los que tenemos hijos, y es que en el último mes han fallecido cuatro niños en el Hospital JM de los Ríos por Leucemia. Niños entre 7 y 11 años que han perdido su vida en un mes. Venezuela pasó a ser el país, con la mayor tasa de cura para la Leucemia en América Latina, el mayor número de trasplantes, y el mayor número de protocolos de servicio, a hoy tener la mayor tasa de mortalidad por Leucemia de todo el hemisferio, ni siquiera somos superados por un país en extrema pobreza como Haití”, afirmó Olivares en un video difundido por TVVenezuela Noticias.

Olivares aseguró en la presentación del Plan País desde la Universidad de Belgrano que “hemos registrado más de 1500 pacientes muertos no por la enfermedad, sino por la crisis humanitaria. Tenemos que lograr que el Estado te ayude para ascender socialmente en vez de regalarte una bolsa de comida. Agradecemos a Argentina por recibir a más de 130 mil venezolanos y al Presidente Mauricio Macri por haber sido de los primeros en reconocer al Presidente (E) Juan Guaidó”.

Por su parte, el dirigente político Darío Ramírez, informó que “en las próximas semanas lanzaremos una web para que los venezolanos en el exterior se registren, y que esto sea una gran base de datos para la reconstrucción”.

