OEA pide a Daniel Ortega la “liberación incondicional” de manifestantes presos

Washington, 21 may (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución para pedir al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que cumpla lo pactado en el diálogo con la oposición y proceda a la “liberación incondicional de todos los presos” antes del 18 de junio.

La resolución, impulsada por Canadá, se aprobó con el voto a favor de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa desde 1962, mientras que tres se opusieron, entre ellos Nicaragua, diez se abstuvieron y la misión de Trinidad y Tobago no estuvo presente.

La iniciativa busca presionar a Ortega para que cumpla con el plazo que acordó con la oposición para liberar antes del 18 de junio a todos los manifestantes antigubernamentales detenidos en el marco de la crisis que estalló en abril de 2018 y que ha dejado cientos de fallecidos.

En concreto, la iniciativa insta al Ejecutivo nicaragüense a proceder con “la liberación incondicional de todos los presos, antes del 18 de junio de 2019, según lo acordado por las partes en la Mesa de Negociación” y establece que la “liberación deberá contar con mecanismos independientes de monitoreo y verificación”.

El tema de los llamados “presos políticos” se ha convertido en un punto de fricción en las negociaciones entre el Ejecutivo y la opositora Alianza Cívica, que comenzaron el 27 de abril y se suspendieron el 3 de abril.

A pesar del fin del diálogo, las partes mantenían reuniones para que el Ejecutivo cumpliera con los acuerdos firmados; pero este lunes la Alianza Cívica anunció que se retiraba por completo de la mesa de negociación hasta que las autoridades excarcelen a los manifestantes presos.

Ante la OEA, el viceministro de Exteriores de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, reiteró su “compromiso” para “seguir avanzando en el fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y la armonía”.

Recordó que este mismo lunes Ortega excarceló a 100 manifestantes presos y ordenó que pasaran a un régimen de arresto domiciliario u otras medidas, lo que significa que todavía permanecen encarcelados 132 presos de la lista que reconoce el Ejecutivo, una cantidad menor a los 809 que según la Alianza continúan privados de libertad.

Jaentschke prometió que esos 132 reos que siguen presos “serán liberados el 18 de junio a más tardar”.

Por otro lado, la resolución exige a Ortega “garantizar la libertad de expresión y de prensa, permitir el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, cesar las detenciones arbitrarias y garantizar la labor independiente de organizaciones y defensores de derechos humanos”.

También urge a Ortega a permitir el “regreso y permanencia seguros, sin represalias, a todas las personas que fueron forzadas a abandonar Nicaragua como resultado de la actual crisis”.

En la sesión estuvo presente, entre el público, el académico nicaragüense Félix Maradiaga, en el exilio y al que el Ejecutivo considera el “cabecilla intelectual” de un “golpe de Estado”. EFE

Etiquetas: Daniel Ortega | Nicaragua | OEA