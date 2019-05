Ochoa Antich sugiere ir a elecciones presidenciales tras las parlamentarias

Jhoan Meléndez / 21 may 2019.- Enrique Ochoa Antich, integrante de Alianza por el Referéndum Consultivo, afirmó que negarse a la propuesta de Nicolás Maduro de ir a unas elecciones parlamentarias “no ayudaría” a solventar la situación pero que daría espacio a la oposición para acordar con el Jefe de Estado un nuevo proceso electoral presidencial.

“La respuesta de decir: no, porque nosotros no aceptamos ninguna opción que comience por la salida de la presidencia de la República, no ayuda. Valdría la pena contra proponer algo… Uno podría pensar que esa votación debería estar acompañada de un referéndum que le pregunte al pueblo de que si quiere anticipar las elecciones del poder Ejecutivo, podría ser una salida… No creo yo que la oposición extremista se negara a una propuesta como esta”, indicó Ochoa Antich en entrevista a Unión Radio.

En ese sentido propuso que ambos sectores políticos acuerden una “reformación” de la directiva del CNE para así generar confianza en la oposición sobre la veracidad de los resultados. “debería decirse que se está dispuesto, por consenso, a un nuevo CNE, si el TSJ y la Asamblea Nacional se ponen de acuerdo”, insistió.

“Maduro debe decir que si pierde esas parlamentarias, considerará fórmulas para su salida de la presidencia de la República”, afirmó.

En tal sentido reiteró que en su alianza todos están convencidos que “para resolver esta confrontación entre dos élites políticas, se requiere acudir al pueblo para que decidan cual es el destino de este conflicto. Todos queremos elecciones”.

“Estamos en una crisis de Gobierno que ni el madurismo puede negar, y si el pueblo se pronuncia de una manera clara en contra de Maduro, el Gobierno debería considerar la posibilidad de la alternabilidad republicana”, precisó.

Lea más: “Me basta una llamada de Cilia o Diosdado para alterar los resultados electorales”

vaya al foro

Etiquetas: AN | elecciones | Maduro | Ochoa Antich