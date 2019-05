NYT: Una oposición desmoralizada considera negociar con Maduro

ND / 21 may 2019.- Tres semanas después del llamado de Juan Guaidó, desde el distribuidor Altamira, a los militares para levantarse en contra de Nicolás Maduro, el líder opositor no tiene un sitio fijo para dormir y la mayoría de los hombres que lo acompañaron ese 30 de abril, incluyendo diputados, están en la cárcel o asilados en embajadas. Y la Guardia Nacional bloquea rutinariamente el acceso a sesiones de la Asamblea Nacional.

Así lo dice un artículo publicado hace minutos en el New York Times, escrito por Anatoly Kurmanaev.

Kurmanaev sugiere que el envío de representates a Oslo, tras rechazar hace semanas negociar con Maduro, es indicativo de la debilidad de Guaidó, que además se enfrenta a un número decreciente de participantes en las protestas opositoras, mientras los venezolanos han vuelto al día a día de tratar de sobrevivir la crisis económica que vive el país.

“Este cambio es un punto de inflexión para la oposición, que en enero obtuvo un gran impulso que lo llevó a recibir amplio apoyo internacional y generar grandes movilizaciones. Ahora, ese impulso casi ha desaparecido, lo que da fe del control que tiene Maduro del poder aunque la nación se esté desmorando a su alrededor”, dice Kurmanaev.

Usted puede leer el artículo completo aquí (en inglés, necesita suscripción o estar en los 10 artículos libres por mes): Deflated, Venezuela’s Opposition Considers Negotiating With Maduro

