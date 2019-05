NTN24: Ayuda humanitaria es anhelada por pacientes crónicos en Venezuela

ND / 16 may 2019 – La asistencia humanitaria en su primera fase incluye fármacos e insumos básicos los cuales se estiman que alcancen para atender a unas 650.000 personas durante un año, sin embargo, son muchos los pacientes de recintos hospitalarios que aún esperan esta ayuda.



Insara Rodríguez, cuenta que le ha tocado arrastrarse “como una serpiente” para ir al baño al no poder comprar los medicamentos para el párkinson. Desesperada, ve lejana la ayuda humanitaria que comenzó a entrar a Venezuela desde abril pasado.

Las pocas pastillas que toma de vez en cuando se las donan allegados. Desde 2017, los pacientes de párkinson y otros 300.000 enfermos crónicos en el país han visto limitados sus tratamientos después de que el gobierno dejara de suministrar medicinas.

Haga clic aquí para leer la nota completa en NTN24

Lea más: Llega otro avión con supuesta ayuda humanitaria procedente desde China

vaya al foro

Etiquetas: ayuda humanitaria | Ayuda humanitaria en Venezuela | Pacientes crónicos en Venezuela | Venezuela