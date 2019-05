New York Times: Inteligencia venezolana investigó a El Aissami por narcotráfico

ND / 2 may 2019.- Por años, las agencias internacionales de policía han vigilado y evaluado a Tareck El Aissami, el ministro de Industria venezolano, por sus lazos con Hezbollah y su presunta participación en narcotráfico. La noticia es, ahora, que también los organismos venezolanos lo han hecho, según un reporte del periodista Nick Casey en el New York Times.

Al menos tres informes que se le han enviado tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro, refiere Casey, refieren que “El Aissami y sus familiares han ayudado a colar a militantes de Hezbolá en el país, han hecho negocios con un narcotraficante y han resguardado 140 toneladas de químicos que se cree fueron usados para la producción de cocaína, lo que ha contribuido a convertirlo en un hombre rico mientras el país se ha sumido en el caos”.

El New York Times cita, principalmente, a Samark López, testaferro de El Aissami y como este, sancionado por EEUU; a Haisam Alaisami, un primo de este funcionario; y a, por supuesto, Walid Makled, quien no solo, según la inteligencia venezolana, era socio de Alaisami, sino también el financista de las operaciones del ahora ministro de Industrias, pero que llegó a ser ministro del Interior y vicepresidente venezolano.

