Movimiento Estudiantil UCV: Vamos a trancar las calles, sin miedo

ND / 2 may 2019.- Representantes del Movimiento Estudiantil de la Universidad Central de Venezuela (UCV) protestaron este jueves en la Facultad de Odontología para rechazar -dicen- la represión por parte de organismos de seguridad de Nicolás Maduro.

En ese sentido, Jesús Mendoza, presidente del Movimiento que representa a los futuros odontólogos de la UCV, aseguró que se mantendrán en la calle siguiendo órdenes de Juan Guaidó.

“Nos mantendremos activos en las calles, hoy estamos más activos en las protestas. Nuestro presidente Juan Guaidó nos dijo que tenemos que permanecer en las calles y así será, exigiendo el cese de la usurpación. Ayer lo que recibimos fue balas, perdigones y gas del bueno como decía el difunto, hoy los estudiantes seguimos en las calles exigiendo a Padrino López deje de enviarnos la cara de payaso”, comentó el estudiante.

Asimismo aseveró continuarán trancando las calles, “sin miedo, nosotros no tenemos armas como sí las tiene el régimen asesino”, agregó.

En medio de la concentración estudiantil, todos al unísono coreaban: “Y no, y no, y no me da la gana, tener una dictadura igualita a la cubana”.

#AHORA Movimiento Estudiantil UCV, se pronuncia tras las medidas decretadas por el Pdte. (E) @jguaido invitando a toda la comunidad estudiantil a permanecer en las calles #2May pic.twitter.com/3MfxNX2RCG — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) May 2, 2019

