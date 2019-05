Moncada: Si tomaran la Embajada, no podrían emitir ni un pasaporte

Jesús Herrera / 15 may 2019.- El embajador del gobierno de Nicolás Maduro ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, insistió en que el diálogo y la negociación son la “única manera” de resolver el conflicto venezolano y que apoya la iniciativa del Grupo Internacional de Contacto, aunque asegura que puede ser cualquier organismo el que medie.

En rueda de prensa desde Washington, Moncada explicó que el diálogo debe ser entre los venezolanos, pero que lamentablemente, “un sector tiene un jefe exterior, pero a ese sector otros países le dicen que no pueden dejar de hablar” para buscar una solución.

En ese sentido, aseveró que nunca va a existir que “vengan ejércitos externos creyendo que van a resolver lo que nosotros los venezolanos solo podemos resolver”.

Indicó además que cualquier mecanismo que llegue primero a un “acuerdo” será la solución más inmediata al conflicto venezolano.

“La negoción y los procedimientos establecidos son los que deben funcionar, pero ellos los están rompiendo con todo el sistema, es un evento sistémico solo con Venezuela”, explicó.

Por su parte, expresó que lo que sucede en la Embajada de Venezuela en la capital de Estados Unidos es un “caso micro” de lo que pasa en el país, al afirmar que “es un golpe de Estado en acción, donde quieren privar a los que están dentro de comida y electricidad, donde los insultan, donde el gobierno de EEUU apoya todo con propaganda; quieren hacer un desastre, es una pesadilla supremacista racista como nunca la hablamos visto y nosotros la vamos a aguantar”, dijo Moncada.

Agregó el embajador que el gobierno de Maduro es el único reconocido ante la ONU y el “único legítimo acordado con todo el mundo”, para seguidamente exaltar que “todo lo demás es un invento”.

Insistió en que si Carlos Vecchio y su equipo designado por el diputado Juan Guaidó, tomaran la Embajada de Venezuela, “no podrán emitir ni un pasaporte, no pueden hacer nada porque no tienen autoridad y en Venezuela no controlan ni un carro de policía”.

“Esta patética fantasía entreguista no puede tener éxito en la Naciones Unidas y en la ley internacional”, apuntó.

Desestimó que Venezuela fuera una “colonia Rusa”, como a su juicio “piensa” el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, al tiempo de señalar que “no somos como Guaidó”, que, asegura, solicita “intervenciones militares” para su país.

