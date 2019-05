Mogherini: No se ha contemplado una intervención militar en Venezuela

ND / 13 may 2019.- La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, aseguró hoy que no se ha contemplado una intervención militar en Venezuela, luego de la reunión que sostuvo con el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo.

“En San José, discutimos sobre algunas ideas concretas y opciones para un resultado pacífico y democrático”, que servirán de “base” para la misión política en Caracas, anunció la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, reseñó AFP.

En tanto, el canciller español, Josep Borrell, dijo que desea que esta misión “abra una ventana de oportunidad para impulsar una solución pacífica que es lo que siempre ha querido la UE” en Venezuela, país sumido en una grave crisis política y económica.

En Costa Rica, este grupo de contacto, lanzado en febrero por países europeos y latinoamericanos, decidió el envío de esta misión para fomentar el diálogo, al tiempo que también monitorearán la ayuda humanitaria.

El objetivo es “reunirse con las partes involucradas en el conflicto, con el propósito de seguir avanzando para que se pueda realizar lo antes posible elecciones creíbles”, dijo entonces el canciller costarricense, Manuel Ventura.

La posición de la UE choca con la de Washington, que ha recrudecido su pulso con el régimen de Nicolás Maduro, apoyando presidente encargado Juan Guaidó.

Federica Mogherini, alta representante de la UE para la Política Exterior: Informe a Mike Pompeo del hecho de que habíamos preparado una serie de ideas concretas para presentar en distintas conversaciones.

