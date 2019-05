Plan País y participación

Con buen tino el gobierno de Guaidó tomó la decisión de buscar un equilibrio entre lo político y lo técnico en cuanto significa diseñar y proponer el contenido del Plan País. Como he sostenido este plan realmente es un programa de acciones específicas para la transición, que busca fundamentalmente, en cada sector de la gobernabilidad pública, reconstruir la infraestructura vandalizada por la incompetencia y la mala voluntad del régimen, pero también reconstituir los equipos humanos, los procesos, la meritocracia, etc. Inicialmente Plan País fue impulsado desde la Asamblea Nacional por un grupo de diputados que se propusieron presentar a la nación una propuesta para sacar a Venezuela del estado de postración y ruina en que se encuentra. En este sentido se adelantó bastante y se comunicó efectivamente a la sociedad los fundamentos de tal plan.

Sin embargo era evidente que no bastaba sólo con la conducción política y afortunadamente se propició la inclusión de una representatividad técnica de alta capacidad gerencial. Así Plan País en forma mancomunada, políticos y técnicos, han logrado avanzar de manera planificada y dinámica en la formulación de esta carta de navegación que guiará a la nueva gobernabilidad en el corto plazo, o lo que es lo mismo en los siguientes 2 a 3 años del nuevo gobierno. En el lapso inmediato que es el que corresponde a Plan País, en tanto que se vayan aplicando sus acciones de reconstrucción, el gobierno tendrá que afrontar asuntos cruciales dentro de una nueva óptica de país; en ese sentido deberán asumirse posiciones que trascenderán el ámbito de tiempo del plan; esto es que muy pronto habrá que romper paradigmas y admitir por ejemplo que el sector privado participe activamente en la gestión de la administración pública, que se incluya en la legislación laboral la contratación por obras o por actividades específicas, que los subsidios sean directos, focalizados en los más pobres y por tiempo determinado para lograr el objetivo del equilibrio fiscal, etc.

Por otra parte, en el ámbito de los partidos políticos está ocurriendo una efervescencia por incorporarse a Plan País y ya comienzan a armarse equipos de los técnicos de cada tolda partidista, para dar su contribución, que se supone sea expresada en un documento con las propuestas específicas. Esta iniciativa es muy loable porque coloca al estamento político a pensar en el país en términos de su reconstrucción ya que son sus técnicos los que plantean las soluciones y la dirigencia la que las valida. Este paso es muy importante porque ya no será únicamente al núcleo técnico de Plan País quién tenga la responsabilidad por la elaboración de su contenido, sino que se admite la participación de otros especialistas.

En este sentido es crucial convocar a grupos de pensamiento y a individualidades que tengan mucho que aportar. Pero es estratégico no dejar por fuera a los grupos organizados en los estados y regiones. Me comentaba un amigo, que un técnico incorporado a PP en Caracas fue a un estado a validar una información y se encontró con que nadie quiso colaborar con él, porque no habían sido tomados en cuenta. A esto hay que ponerle cuidado si queremos que PP sea apropiado por la sociedad civil y la Nación, de manera de hacerlo suyo y respaldarlo, ya que no bastará solamente con la divulgación. ¡Hay que lograr una efectiva participación!

Aunque es muy cierto que los técnicos que conforman el núcleo de PP son muy calificados, las ideas que puedan aportar los partidos, las academias, las cámaras, los colegios profesionales, los grupos de pensamiento, las individualidades, de Caracas y de los diversos estados, podrían ser aportes brillantes e innovadores que de no considerarse, se perderían. Por supuesto que esto aumenta el trabajo a revisar, pero bien vale la pena. Al final se verá que no es tan complicado y un equipo pequeño de trabajo puede realizar esta tarea, preferiblemente que no sea del mismo núcleo de técnicos del plan. No sería mala idea constituir en los estados representación del PP y crear un blog para que el ciudadano pueda hacer aportes. Es posible que esto último ya exista y yo no lo sepa.

Etiquetas: Miguel Méndez Rodulfo