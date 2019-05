Médicos del Hospital Vargas niegan haber recibido ayuda humanitaria

Jhoan Meléndez / 8 may 2019.- Carlos Prósperi, médico residente del Hospital Vargas, denunció este miércoles que ese centro hospitalario no ha recibido ayuda humanitaria de parte de la Cruz Roja.

“ No he recibido nada de la Cruz Roja venezolana, ni del señor Maduro, ni del ministro de Salud Carlos Alvarado”, manifestó Prósperi quien alegó que diez hospitales de Caracas no cuentan con macrogoteros.

En ese sentido dijo a Caraota Digital que “para nadie es un secreto que este Gobierno de Maduro sigue mitiendole al país… No querían dejar entrar la ayuda humanitaria porque aquí se sigue muriendo los pacientes en hospitales y seguimos de manos atadas porque no podemos atender a nuestros pacientes”.

“A nosotros lo que nos gusta es sanar pero, cuando salimos a los hospitales nos encontramos con otra realidad”, alegó Prósperi quien alertó que los pacientes “continuarán en estado crítico mientras no sea solventada la emergencia humanitaria”.

Etiquetas: ayuda humanitaria | Cruz Roja | Hospital Vargas