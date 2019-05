MAS: Proceso del TSJ contra diputados no es una acción jurídica sino política

ND / 7 may 2019.– María Verdeal, vicepresidenta del partido MAS, afirmó que la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de enjuiciar a varios diputados, por estar supuestamente implicados en acciones de “golpe de Estado”, no es una medida justificada jurídica sino más bien una acción netamente política.

En el programa La Entrevista de Unión Radio, Verdeal sostuvo que “en Venezuela no hace falta ni un preso político más. El tema de las decisiones del día de hoy no ayuda a tranquilizar los ánimos y a entender que el país está en el descalabro que se encuentra”.

Verdeal piensa que “la decisión del TSJ no es la correcta, ya que todavía no está claro en que fue lo que sucedió, y todavía hay muchas dudas por aclarar para tomar esa decisión”.

Para la dirigente político, este tipo de acusaciones deben apegarse primero a un proceso completo de investigación que vaya comandado por el Tribunal Supremo de Justicia para decretar una sentencia de este tipo.

“Pareciera que esto va encaminado a una nueva persecución en contra de dirigentes opositores. Este conflicto económico, social y de calidad de vida que vivimos los venezolanos se puede resolver políticamente si Maduro renuncia a la presidencia de la República, y a partir de ahí realizar una negociación política”, dijo para concluir.

Etiquetas: María Verdeal | MAS