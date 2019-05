María Corina Machado: Ya no todas las opciones están sobre la mesa

ND / 23 may 2019 – María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, aseguró que “ya no todas las opciones están sobre la mesa por lo que ha pasado con el régimen de Maduro en el país”.

“La realidad es que no sabemos cuántos venezolanos mueren día a día, no solamente por falta de medicinas, por la desnutrición, por la violencia desatada de grupos criminales, y por la represión y la tortura del régimen, de modo qué, cada día que pasa y que Maduro permanece en el poder se cuentan muertos, y el clamor y el grito que existe en Venezuela es saber cuántos muertos hacen falta para que se aplique el principio de responsabilidad de proteger, para detener el genocidio que existe en Venezuela”, afirmó Machado al programa Código 58 de TVVenezuela Noticias.

La líder opositora expresó que “la administración de Donald Trump ha dejado claro que entiende el carácter criminal del régimen de Nicolás Maduro, y hay que enfrentarlo porque está desestabilizando a la región, así como ha desestabilizado al gobierno de Iván Duque en Colombia”.

“Cuando se dice que se pide el apoyo internacional, nosotros no estamos planeando una invasión o una ocupación de Venezuela, sino que estamos hablando de un conflicto de última generación que lo que requiere son operaciones especiales de última generación. También descartamos la idea de una guerra civil, y tampoco en un gobierno de transición incluiríamos a elementos de mafias criminales, ya sean militares, judiciales o financieras”, sostuvo Machado.

Machado aseguró que en el país “operan libremente los carteles de la droga, la guerrilla del ELN y las Farc, los grupos de terrorismo islámico y todas las mafias criminales financieras que están haciendo muchísimo dinero con el hambre de los venezolanos. Insisto en decir, que ya no todas las opciones están sobre la mesa, debido a que los últimos eventos han descartado opciones que sabemos que no van a funcionar, ya que este régimen no va a acceder a un diálogo sin fuerza, y están buscando ganar tiempo”.

Lea más: Almagro: Maduro debe responder por crímenes de lesa humanidad

.@MariaCorinaYA, coordinadora de @VenteVenezuela: Mientra Maduro persiste en el poder es una muerte que se suma y el clamor del pueblo venezolano y es saber cuántos muertos hacen falta para detener el genocidio que existe en Venezuela #Código58 en #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/P1qSao61Nr — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 24 de mayo de 2019

.@MariaCorinaYA: El liderazgo político tenemos la obligación de presionar y acelerar para que la crisis de Venezuela sea prioridad ante la comunidad internacional porque el régimen aprovecha el tiempo para callar voces #Código58 en #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/fZbtIRqTHw — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 24 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: María Corina Machado | Venezuela | Vente Venezuela