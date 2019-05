María Corina Machado: Los venezolanos tienen urgencia de cambio

Eili Córdova / 13 may 2019.- La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, reconoció este lunes las acciones de la Fracción parlamentaria 16 de julio al impulsar la reincorporación de Venezuela al Tiar. Asimismo, aseguró que “los tiempos de los venezolanos son de urgencia de cambio”.

“Es importante establecer ese vínculo formalmente y de manera transparente. El régimen y el mundo entero deben saber que esto es en serio. Debo reconocer las labores de la Fracción 16 de julio, insistiendo –desde hace 9 semanas- que se active el artículo 187 #11. Eso va en la misma dirección y eso produciría una acción internacional”, declaró sobre la solicitud del representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, de reunirse con el Comando Sur.

“Los tiempos de los venezolanos son de urgencia, de hambre y de cambio. Si no es el tiempo de algunos aliados, es el momento indicado para acelerarlo, es vital para lograr que actúen según nuestro tiempo. Creo que debe producirse la incorporación al Tiar. En la última sesión de la AN no lo aprobaron, pero debe aprobarse”, exclamó en una entrevista con VPI.

“Hemos planteado públicamente la necesidad de asumir que ya no todas las opciones están sobre la mesa, las que quedan son las de fuerza. La sociedad venezolana está clarísima y es lo que está clamando alrededor del país”, insistió Machado.

Por último, habló sobre Grupo de Contacto: “Eso tiene que disolverse o concentrarse en lo que piden los venezolanos, no darle oxígeno a Maduro y plantear una transición con las mafias. Eso ni siquiera es transición”.

Etiquetas: María Corina Machado | TIAR | VPI