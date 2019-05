María Corina Machado: Lo único que aceptaremos es la salida de Maduro y las mafias

Jhoan Meléndez / 16 may 2019.- María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, dijo este jueves que Venezuela terminaría como Nicaragua si sale Maduro “pero no las mafias”.

“Lo único que nos une y que aceptaremos es la salida de Maduro y de las mafias del poder, y lo digo porque han hablado de una transición dejando en el poder a Padrino López, Maikel Moreno o las mafias financieras ¿alguien puede pensar que ese gobierno de transición llevaría a la liberación y a la transición en Venezuela? Evidentemente no porque eventualmente terminaríamos como en Nicaragua”., aseveró Machado a NTN 24.

En ese sentido Machado que alegó: “Estamos hablando de mafias criminales… Tienen a Colombia hoy en la mira. Es un proyecto con vocación expansionista para continuar lo que comenzó el Foro de Sao Paulo y aprovecharon los recursos de los venezolanos para financiar todos estos grupos que comparten una ideología de izquierda pero que tienen prácticas criminales”.

“Es inconcebible pensar que esta transición se convierta en una transacción en donde sale Maduro pero el estatus quo permanece y con ello la impunidad, la corrupción y la forma como se ha saqueado al país. Eso es inadmisible, por eso yo he insistido que el temor que muestran no es a la intervención sino a la justicia”, precisa la líder opositora.

Por último aseguró que “Estamos viendo los zarpazos finales de un régimen que recorre a lo único que le queda porque es su única carta, no le quedan más, y lo hacen a través de la represión y el TSJ ilegítimo… La AN tiene que pasar a otro nivel en la ofensiva”.

