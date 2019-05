María Corina Machado: Fue un error político creer en la palabra de criminales

Nayrobis Rodríguez / 6 may 2019.- La dirigente nacional María Corina Machado consideró que dos principales errores políticos de la oposición, en torno a las acciones realizadas desde el 30 de abril, fueron “subestimar la naturaleza criminal del régimen” y “creer en palabra de criminales, porque ladrones no tienen honor ni palabra”.

Durante una entrevista al canal digital VivoPlay, Machado enfatizó en que a los errores políticos se suman el “no haber asumido con toda la responsabilidad lo que implica, el demandar, coordinar la responsabilidad de proteger internacional desde un principio”, esto en relación a la solicitud ante la Asamblea Nacional, de aplicación del artículo 187 de la Constitución.

La dirigente apuntó que los acontecimientos ocurridos en las últimas horas en el país indican que “hemos pasado a otro nivel” y que ahora sí queda claro para la Comunidad Internacional la situación política real de Venezuela. “Esto no es una dictadura, no es un problema de militares venezolanos corruptos. Esto es un tema de mafias, obviamente novan ceder si no existe una amenaza real creíble, severa e inminente. Esa amenaza que los hace ceder es el uso de la fuerza internacional, una coalición humanitaria”, explicó.

De igual forma, resaltó las acciones realizadas por el presidente (e) designado por la AN, Juan Guaidó. Yo creo que él ha actuado con valentía, ha cumplido su responsabilidad y hoy le diría que se apoye en la gente. Sé que tiene el apoyo de los demócratas del mundo que entienden que un estado criminal con vocación expansionista no es tolerable en el corazón del hemisferio y también representa amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos”.

Etiquetas: artículo 187 | Asamblea Nacional | María Corina Machado | oposición | Venezuela