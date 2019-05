Marco Rubio: Régimen vendió 13,7 toneladas de oro para mantener apoyo militar

Eili Córdova / 21 may 2019.- El senador estadounidense Marco Rubio, aseveró este martes que el gobierno de Nicolás Maduro ha vendido 13,7 toneladas de oro y que con eso está comprando apoyo militar, permitiendo que oficiales de alto rango se beneficien directamente de esas ventas.

“El régimen de Maduro vendió 13.7 toneladas de oro por $570 millones en las últimas 2 semanas. Las reservas de oro de la nación están en el nivel más bajo con solo 7.900 millones de dólares. Maduro está comprando apoyo militar al permitir que los oficiales militares de alto rango se beneficien directamente de esto”, sentenció Rubio en su cuenta oficial de Twitter.

Más adelante, agregó que el gobierno pretende mantener el “control” en Caracas y dejar al resto del país sin gasolina. “Largas filas en gasolineras en todas partes del país excepto en Caracas. Debido a la escasez de combustible 3 universidades en Táchira suspendieron las clases. Solo empeorará a medida que cierren las 3 refinerías claves”.

El senador se refirió a la propuesta de Nicolás Maduro de elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional. “Maduro dijo “Quiere elecciones ahora”. Pero lo que quiere es acelerar el calendario para las elecciones de la Asamblea Nacional, para que su control de todos los medios y de la comisión electoral le permita reemplazar la legítima por una ilegítima”.

1/3 #VENEZUELA UPDATE:#MaduroRegime is focused on maintaining control of #Caracas & abandoning rest of country. Long lines at gas stations everywhere except Caracas. Due to fuel shortage 3 universities in #Tachira suspended class. Will only get worse as 3 key refineries shutdown — Marco Rubio (@marcorubio) 21 de mayo de 2019

2/3 #VENEZUELA UPDATE:#MaduroRegime sold 13.7 tons of gold for $570 million over past 2 weeks. Nations gold reserves are at a 29 year low with only $7.9 billion on hand. #Maduro is buying military support by allowing high-ranking military officials to directly benefit from this. — Marco Rubio (@marcorubio) 21 de mayo de 2019

3/3 #VENEZUELA UPDATE:#Maduro claims “I want elections now”. But what he means is an accelerated timetable for National Assembly elections so his control of all media & of the electoral commission will allow him to replace the legitimate one with an illegitimate one. — Marco Rubio (@marcorubio) 21 de mayo de 2019

