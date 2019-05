Manuela Bolívar: Niños del JM de Los Ríos murieron por decisión e intención del gobierno de Maduro

Jesús A. Herrera S. / 30 may 2019.- Los cuatro niños que han fallecido en el Hospital JM de Los Ríos por falta de trasplante de médula ósea, sufrieron las consecuencias de una “decisión” tomada por el gobierno de Nicolás Maduro de no cancelar la deuda con el programa italiano que proveía estos insumos, denunció este jueves la diputada de la Asamblea Nacional, Manuela Bolívar.



Así lo dijo desde la sede de Voluntad Popular, donde además añadió que el convenio de Pdvsa con la Asociación para el Trasplante de Médula Ósea en Italia fue cancelado en 2018 debido a una deuda que mantiene el Estado de más de 10 millones de euros.

Indicó Bolívar que este convenio se firmó en 2014, pero que en investigaciones, detectaron “fallas” en el mismo, encontrándose pacientes solicitando el tratamiento desde 2016 que nunca fueron trasladados hacia el país europeo.

En tanto, negó que la muerte de estos infantes sea debido a las supuestas sanciones y el “bloqueo” de Estados Unidos, como excusa Maduro, por cuanto aseguró que, según una cláusula de la OFAC, hay excepciones para medidas y fines humanitarios.

“El régimen solicitó una excepción para la compra de semillas, en base a una cláusula de la OFAC, y fue aprobada y pudo comprar. Esa cláusula establece que para razones humanitarias, se conlleva a excepciones. ¿No pudo haberlo hecho en caso de que, si fueran reales las sanciones, para poder cancelar este monto que requiere el programa para los ahora 26 niños que necesitan el trasplante?”, cuestionó.

“En el fondo, no son las sanciones. Es una intención, una decisión, que no se tomó de pagar los trasplantes de estos 30 niños, resultando hoy cuatro fallecidos (…) Esa es la verdad. No son sanciones, es una decisión del régimen y por eso estos cuatro muchachitos murieron por omisión y decisión de que ese dinero no fuera entregado a ese programa”, prosiguió.

En ese sentido, recordó la millonaria inversión de 56.8 millones de euros para uniformes militares y armamento que anunció Maduro hace unos días, insistiendo en que con esa suma, se pudieron comprar al menos 227 trasplantes de médula.

“Es por eso que queremos dejar registro porque en este país va a haber justicia y esto fue una decisión, corroborada, porque dicen que es un tema de sanciones pero gastaron 56 millones de euros en el sector militar”, comentó.

Bolívar señaló que será solicitada una investigación en el Parlamento contra los directivos del hospital de niños, por cuanto asegura que también tienen responsabilidad, no obstante, indicó que la idea es “sustentar y tener elementos base” dentro de un informe preliminar que sirva, en un espacio de justicia, para que los responsables “asuman sus consecuencias”.

Lea más: ONTV: En dos años se dejaron de hacer 500 trasplantes en Venezuela

vaya al foro

Etiquetas: JM. de Los Rios | Maduro | Manuela Bolívar | Trasplante | Venezuela