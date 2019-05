Manuela Bolívar desde el JM de los Ríos: El régimen está detrás de éstos homicidios

ND / 27 may 2019 – La diputada a la Asamblea Nacional (AN), Manuela Bolívar, aseguró desde el Hospital JM de los Ríos que “la muerte de los infantes que necesitaban trasplante de médula ósea se pudo haber evitado y el régimen es el culpable”.

“Por éstos cuatro jóvenes que fallecieron seguiremos denunciando, pero sobretodo se debe dar una alternativa a los infantes que siguen esperando una ayuda. Por los que se nos fueron hay que hacer justicia, y entender que éstos niños merecen justicia, y sus papás merecen justicia, porque esto no es una muerte por condiciones de la enfermedad, esto fue una sentencia que hizo el ministerio de salud y el régimen a cada uno de los venezolanos que están esperando su trasplante”, aseguró Bolívar a TVVenezuela Noticias.

La diputada manifestó que “cuenten con nosotros que vamos a hacer justicia; en la Asamblea Nacional ya estamos gestionando una sesión con cada uno de los familiares para consignar un informe. Esto no es muerte casual: éstos son homicidios. No se tomaron las decisiones que se debían tomar, se dejó que el sistema de salud se empeorara, se hizo bajo la plena conciencia, esto se pudo haber prevenido, cada uno de estos jóvenes pudo haber sobrevivido”.

“El régimen acabó con el programa nacional del trasplante, acabó con la salud pública. Estamos hablando de un hospital de referencia que no tiene medicamentos y antibióticos de amplio espectro. ¿Qué podemos espera de una cirugía tan compleja como lo es un trasplante?. Desde la Asamblea Nacional de la mano del presidente Juan Guaidó, seguiremos trabajando y denunciando esto”, afirmó Bolívar.

Bolívar hizo énfasis en que “el régimen tiene 56 millones de euros que los destina a uniformes y armamentos, una cantidad de dinero que pudiera financiarse para 227 operaciones de trasplante de médula ósea, y no se hace porque no quieren, porque están asesinando a nuestros niños”.

Lea más: Madre de Erick Altuve: Ayuden a los otros niños del Hospital JM

Dip. @manuelabolivar, desde el JM de los Ríos: Cuenten con nosotros que vamos a hacer justicia; en la @AsambleaVE ya estamos gestionando una sesión con cada uno de los familiares para consignar un informe. Esto no es muerte casual: estos son homicidios #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/CktUfS4TNb — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

#27May @manuelabolivar: No se tomaron las decisiones que se debían tomar, se dejó que el sistema de salud se empeorara, se hizo bajo la plena conciencia, esto se pudo haber prevenido, cada uno de estos jóvenes pudo haber sobrevivido. #TVVNoticias pic.twitter.com/NwuefIDm4j — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

#27May Dip. @manuelabolivar, desde el JM de los Ríos: El régimen acabó con el programa nacional del trasplante, acabó con la salud pública. Estamos hablando de un hospital de referencia que no tiene insumos. #TVVenezuela #TVVNoticias pic.twitter.com/XavjQcW7n0 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

#27May @manuelabolivar; Haber tenido la vida que desearon tener, pero desde hace tres años en este país no se hace un solo trasplante. Desde @AsambleaVE reiteramos que vamos a investigar, vamos a consignar los documentos. #TVVNoticias pic.twitter.com/4QoxDOVYmu — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 27 de mayo de 2019

vaya al foro

Etiquetas: JM. de Los Rios | Manuela Bolívar | Venezuela