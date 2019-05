General Figuera: Muerte de mayor García Hernández fue un “asesinato por encargo”

Jhoan Meléndez / 16 may 2019.- El exdirector del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, indicó este jueves en un comunicado que la muerte del mayor del ejército, Jesús Alberto García Hernández, quien fue su asistente mientras dirigía el servicio de inteligencia, se trató de un “asesinato por encargo”.

A continuación el comunicado:

“Para los soldados de mi Patria y Comandantes a todos los niveles”.

“Ustedes que representan el reservorio moral de la institucionalidad de nuestra Patria; les hago saber la indignación que me produjo la noticia de la muerte del MY. Jesús Alberto García Hernández, porque estoy seguro que ese hecho obedece a un asesinato selectivo y por encargo y lo harán ver como un hecho aislado, creando historias macabras a su alrededor. Por cuanto sabían cómo está que ese muchacho había manejado información sensible de los casos de corrupción más espantosos y aberrantes que se investigaron durante mi gestión en SEBIN”.

“Señores Generales y Almirantes, ¿Acaso todavía no se han dado cuenta en el harapo que han convertido a nuestra amada Patria? Acaso, ¿No tienen información de los que están al frente y detrás del saqueo de nuestro País? Acaso, ¿No ven la ejecución práctica del terrorismo de Estado del que hace uso Maduro para permanecer en el poderoso?”.

“Tarek William Saab (Kabul), hermano… a ti; al Ministro de la Defensa, al Comandante del CEOFANB y a los Comandantes de Componentes, les solicitó que velen por mi familia que está en Venezuela. Y que quede claro qué hago responsable al propio Nicolás Maduro Moros de lo que pueda pasarles a ellos; háganselo saber porque tanta cobardía, abuso y terror no quedará impune”.

“Mi MG Jesús Rafael Suárez Chourio, el MY García Hernández dejó una esposa, dos hijos en edad preescolar y una madre, todos ellos hoy son víctimas de ese abuso de poder y terrorismo desmedido; por el sólo hecho de haber trabajado conmigo. Mi Comandante General le solicitó que vele por esa familia, ellos nada tienen que ver con el desastre en el que Maduro ha llevado al país”.

“Al alto mando militar le preguntó: ¿Acaso ustedes perdieron la sensibilidad humana?”.

“Sepan que yo sigo siendo el mismo, que ustedes conocieron, con la misma postura, actitud y convicciones que manifesté en las diferentes reuniones de juntas de ascenso, ahora con un nivel más elevado de conciencia. El asesinato del MY García Hernández, muy bien disimulado por quienes lo perpetraron no quedará impune, porque no hay crimen perfecto”.

“¡Por favor! Cuídense, ustedes también”.

“A las personas que trabajaron conmigo y, bajo mi dirección ocuparon cargos de confianza, espero que ahora comprendan mejor por qué nunca les dije nada, para no ponerlos en riesgo; por tanto, tomen sus previsiones, que el deseo del poder por el poder, desvanece el amor por nuestra Patria y ese es el claro reflejo de Maduro”.

“A ustedes comandantes, por un instante cierren los ojos y, escuchen los gritos desesperados de las madres que no tienen cómo alimentar a sus hijos, de los enfermos que no tienen como pagarse un tratamiento por simple que sea; miren a la profundidad de los ojos de sus escoltas y amanuenses y a los que trabajan con ustedes, pero no gozan el privilegio de estar en su entorno más cercano para que vean la realidad de nuestro pueblo”.

“Rompan ese paradigma que los ha hecho prisioneros; nuestro gigante Chávez no dejó a Maduro para que convirtiera nuestro país en un despojo, lo dejo para que cumpliera e hiciera posible el país dibujado en la Ley del Plan de la Patria, que la mayoría de los ministros y altos funcionarios de Maduro desconoce”.

“Todo el país sabe que a Maduro le quedó grande la Presidencia de la República y vuelvo a recalcar lo siguiente, lo responsabilizo a él en persona de cualquier daño que pueda sufrir mi familia, amigos y entorno cercano; Ovidio Delgado Ramírez sabe muy bien de qué hablo”.

“Nicolás Maduro lograste engañar y mantener engañado a todo un pueblo, pero yo te descubrí… Sal otra vez en cadena de radio y televisión a llamarme vendido y traidor y a explicarle a nuestro pueblo que tú eres el más patriota de todos”.

“Manuel Ricardo Cristopher Figuera, soldado de la patria”.

Lea más: Hallan muerto en un hotel a mayor del ejército cercano a Cristopher Figuera

vaya al foro

Etiquetas: asesinato | Jesús Alberto García Hernández | Manuel Cristopher Figuera | Sebin