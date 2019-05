Maduro autoriza a la milicia formar parte de la distribución de los Clap

ND / 8 may 2019.- Nicolás Maduro autorizó este miércoles a la Milicia Nacional Bolivariana formar parte de la distribución y producción de los Clap, en conjunto con las gobernaciones y “el poder popular”.

“Solicitud de autorización para que la milicia nacional bolivariana se incorpore directamente en las tareas y funciones de supervisión y control de la misión alimentación (…) En las 1141 parroquias del país la milicia entra directamente al a distribución de los Clap”, dijo Maduro durante una jornada de trabajo desde la Unidad de Producción Agropecuaria “Gran Cacique Yare”, en el sector La Placera, Aragua.

Previamente, llamó a su gabinete a profundizar el “Plan de cambio y rectificación de errores de su gobierno” y ordenó a su equipo reunirse el próximo fin de semana, 11 y 12 de mayo, con las comunidades para recolectar propuestas.

“Yo inicie un proceso de diálogo con el pueblo, para hacer un plan de acción, un plan que hemos llamado un plan de renovación, rectificación y cambio del Gobierno revolucionario. Quiero un plan agresivo, profundo, intenso, de cambio, rectificación, renovación de toda la vida política, social y económica del país, del gobierno Bolivariano”, indicó.

Asimismo, aseguró que gracias al “apoyo popular” pudo soportar todas las acciones en su contra por parte de la oposición y el gobierno estadounidense.

“La gente tiene mucha conciencia, sino no hubiéramos soportado toda la pela que nos han dado en estos meses, la soportamos con dignidad”, enfatizó antes de añadir que “el imperialismo que me acusa de dictador no puede entender la fortaleza y legitimidad de la democracia venezolana y del liderazgo que representamos los chavistas y bolivarianos”.

Junto al ministro de agricultura, Wilmar Castro Soteldo y el gobernador de la entidad, Rodolfo Marcos Torres, Maduro supervisó espacios donde se realiza cría de cerdos y de aves de corral, cultivos de maíz, sorgo, soya y girasol, frutas y hortalizas, entre otras cosas.

Maduro tambíen llamó al reimpulso de la producción en un supuesto “contexto de amenazas y agresiones por parte del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela”.

Por último, afirmó que se propone la reactivación de los mercados en espacios abiertos, el acercamiento a los abastos y mantener la coordinación permanente con directivas de los grandes supermercados, recuperación de la red Mercal, así como la participación de los más de 56 mil 700 integrantes de las unidades populares de defensa integral en el proceso productivo.

