“Imaginen una Venezuela nueva”, el mensaje de EEUU para los venezolanos

Luis Sequera / 2 may 2019.- Kimberly Breier, subsecretaria de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, publicó este jueves en su cuenta en Twitter un video que contrasta la realidad actual de una Venezuela en ruinas y en la potencia que podría llegar a convertirse si ocurriese una transición política. La alta funcionaria del gobierno estadounidense aseguró que mientras “Maduro y sus colectivos llevan la violencia y la opresión a las calles”, el Jefe del Parlamento, Juan Guaidó, muestra que hay otras formas de gobernar. “Él representa un futuro con libertad, prosperidad y una voz para todos en Venezuela. El pueblo de Venezuela no merece nada menos”, expresó.

El video muestra los vestigios de una Venezuela que alguna vez fue potencia, resaltando momentos importantes en la historia de Venezuela, como la caída de la dictadura de Pérez Jiménez. El enviado de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, es el encargado de emitir el siguiente mensaje para los venezolanos por medio de esta producción:

“El estado actual de las cosas no es normal para Venezuela, no es aceptable para los venezolanos y estoy absolutamente convencido de que este no es el destino de Venezuela.

“La historia de la nación nos recuerda del tremendo potencial que tiene Venezuela y el país que será cuando escape del desastre actual.

“¿Cómo se ve esa nueva Venezuela? Solo imaginen una Venezuela donde puedes pagar la cena usando los bolívares que tienen en el bolsillo.

“Imaginen una Venezuela donde no hay apagones y el agua limpia sale del grifo.

“Imaginen una Venezuela con internet 5G y sin censura gubernamental.

“Imaginen una Venezuela sin enfermedades prevenibles y debilitantes.

“Imaginen que los líderes de Venezuela son respetados nuevamente a través del hemisferio y del mundo.

“Esa futura sociedad venezolana tendrá espacio para la participación total de cada ciudadano.

“El presidente interino Guaidó y la AN comenzaron el trabajo crítico que liderara el regreso de Venezuela desde las ruinas a la libertad y prosperidad. Nosotros apoyamos totalmente su liderazgo y cada quien que este comprometido con la democracia y el futuro debe unir fuerzas para hacer de esta nueva Venezuela una realidad tan rápido como sea posible”.

Traducción: Valentín Romero, coordinador de Noticiero Digital.

