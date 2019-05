Maduro: El que no quiera bono ni clap que se anote en una lista para sacarlo

Jhoan Meléndez / 2 may 2019.- Nicolás Maduro aseveró este jueves en trasmisión de VTV que ahora es cuando va a reforzar “los bonos, el carnet de la patria y el Clap para que este llegue cada quince días”.

“En una marcha de la derecha gritaban: no quiero bono, no quiero Clap, yo lo que quiero es que se vaya Nicolás. El que no quiera bono ni Clap, entonces que se anote en una lista para sacarlo de ahí. Le daré ese beneficio a otra familia”, manifestó Maduro.

El Jefe de Estado por otro lado alegó que “Es hora de una rectificación”. “Vamos a cortarle la cabeza a quien haya que cortársela”, enfatizó.

“Lo más importante que nosotros debemos hacer es construir la patria nueva. Hay muchas cosas que debemos mejorar, ser más eficientes, efectivos”, dijo Maduro quien también precisó que “Prosperidad económica viene. Viene el tiempo de la prosperidad”.

Maduro nuevamente no hizo mención del aumento del sueldo mínimo del primero de mayo el cual se esperaba que fuese anunciado ayer.

Etiquetas: carnet de la patria | CLAP | Maduro