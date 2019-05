Maduro: Manuel Cristopher Figuera es el responsable del golpe de Estado del 30-A

Jhoan Meléndez / 10 may 2019.- Nicolás Maduro, en cadena nacional, aseguró este viernes al exjefe del Sebin, Manuel Cristopher Figuera, fue captado por la CIA hace un año.

“El verdadero responsable del golpe de Estado fue Manuel Ricardo Cristopher Figuera, que se fugó. Descubrimos que desde hace un año fue captado por la CIA. Le llegará la justicia venezolana… Él fue quien mintió y engañó diciendo que el general Padrino y el presidente del TSJ darían un golpe de Estado”, indicó Maduro.

En ese sentido explicó que desde una semana antes del 30 de abril “Padrino López y el presidente del TSJ, Maikel Moreno, me advirtieron sobre la conducta extraña de Figuera. Él iba a ser detenido el propio 30 de abril a las 9 de la mañana, por eso adelantó el golpe de Estado… Han inventado muchas mentiras. Que si Padrino López iba a dar un golpe de Estado, que si el presidente del TSJ iba a participar. Todo es mentira”.

Maduro alegó que “cuando los funcionarios del Sebin y tenientes capitanes vieron los rostros de Leopoldo López y Juan Guaidó, se fueron del lugar. Los habían engañado diciendo que irían a una limpieza en Tocorón”.

“El día del golpe de Estado el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que ya estaba todo listo, que yo me iba a montar en un avión. Pero es un mentiroso; jamás, bajo ninguna circunstancia me iré del país… No busquen cobardes entres los patriotas. Hasta el mismísimo Donald Trump desmintió a Pompeo, dijo que era un rumor nada más”, precisó el Jefe de Estado.

Por último manifestó que “podré tener errores, fallas y debilidades. Pero cobarde o traidor, jamás. ¿corrupto? Jamás”.

