Maduro llama al PSUV a prepararse para elecciones legislativas “más temprano que tarde”

Jesús A. Herrera S. / 27 may 2019.- Nicolás Maduro llamó al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a “prepararse” para unas elecciones legislativas “más temprano que tarde” para renovar la Asamblea Nacional y darle “fin” al “ciclo de conspiraciones” en Venezuela.

Así lo señaló desde el Palacio de Miraflores, donde además reiteró la petición de adelanto estas elecciones, programadas en la Constitución para el 2021, bajo la consigna de: “¡Elecciones ya!”.

“Le pido al PSUV que nos prepararemos para que nuestra maquinaria electoral salga victoriosa en las elecciones que tendrán que convocarse para renovar la AN más temprano que tarde. Elecciones ya es la consigna. Queremos elecciones”, expresó el gobernante.

No obstante, aseveró que la preparación del partido para comicios “en las condiciones que nos toque” es de gran relevancia, por cuanto asegura que “esto es un proceso democrático que se mide con elecciones y soberanía popular”.

Contactos en Noruega



En tanto, el mandatario señaló que en este momento se lleva a cabo un “diálogo de las fuerzas revolucionarias con la oposición extremista de Venezuela para encontrar soluciones democráticas, pacíficas, de convivencia nacional a las contradicciones y el conflicto venezolano”.

Según Maduro, esta serie de conversaciones facilitadas por el gobierno de Noruega, son soluciones “constitucionales” e insistió en que la dirigencia “no tiene miedo” a la verdad.

“Con eso le decimos no a la violencia, no al golpismo, no a la intervención militar. Recibí varios informes y nosotros respetamos las reglas de juego establecidas para llegar a Noruega y por respeto no voy a informar nada más de lo que está aconteciendo allá”, dijo.

“Es una batalla que se está dando por la paz del país”, exaltó.

Por su parte, Maduro dijo que los voceros del gobierno de Estados Unidos tienen un “negocio” basado en lo que considera una “agresión diaria” contra Venezuela e instó al Congreso de EEUU a investigarlos.

“Si el congreso lograra investigar cuanto le pagan a los voceros que diariamente atacan a Venezuela, destaparían una olla podría de corrupción. ¿Cuánto cuesta cada declaración, cada tweet, cada declaración a la red? Es un negocio para ellos”, señaló.

Etiquetas: AN | elecciones | legislativas | Maduro | Psuv | Venezuela